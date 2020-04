Eventi sportivi in streaming: consigli per accedere senza limiti

Il World Wide Web permette di accedere a un numero infinito di contenuti, tra cui eventi sportivi come partite di calcio, incontri di pugilato e tanto altro in diretta streaming. Nonostante ciò, capita spesso che a causa di leggi sul copyright l’accesso sia consentito in alcune nazioni, rispetto che altre. Basta pensare alla Cina, in cui è praticamente impossibile seguire dei contenuti tramite le più comuni piattaforme occidentali, come ad esempio YouTube.

In realtà, non c’è bisogno di recarsi così lontano per sperimentare i blocchi imposti da firewall di geo-protezione e copyright. Servizi italiani come Sky Go diventano inutilizzabili al di fuori dei confini italiani. Fortunatamente, esistono delle soluzioni che permettono di seguire qualsiasi contenuto sportivo in streaming senza doversi imbattere in inutili limitazioni. Uno di questo si chiama Virtual Private Network. Ma come riconoscere le migliori VPN gratis ? Quale altre precauzioni adottare per guardare un evento in streaming? Vediamolo sotto.

Eludere la geo-protezione con una VPN

Come accennato prima, la geo-protezione non permette di seguire un evento a seconda della posizione geografica dell’utente. In questo senso, un utente italiano abbonato a Sky Go che desidera guardare una partita della sua squadra del cuore da una nazione all’estero, si troverebbe per dover rinunciare proprio a causa di questo firewall. Fortunatamente, esistono dei modi per eludere questo limite, rendendo Internet di nuovo libero come dovrebbe essere. Ecco come fare:

Scaricare una VPN. Il primo passo per guardare eventi in streaming senza limiti è quello di scegliere una VPN. Sul mercato esistono diverse opzioni, sia a pagamento che gratuite. In generale, entrambe le soluzioni sono valide, a patto di analizzare accuratamente i servizi offerti dal provider VPN. Le migliori VPN offrono un buon numero di server sparsi in tutto il mondo e delle opzioni di crittografia efficienti. La crittografia può essere a 64, 128 e 256 bit. In termini di streaming, maggiore è la crittografia offerta, più viene rallentata la connessione. Diventa fondamentale scegliere il giusto rapporto tra sicurezza e velocità, soprattutto per gli eventi sportivi in streaming. Una diretta in streaming richiede un trasferimento di dati sufficientemente veloce.

Installare una VPN. Il secondo passo è quello di installare la VPN. Solitamente, la maggior parte dei provider fornisce un’applicazione che non necessita di nessuna impostazione tecnica. Una volta scelta e installata è subito pronta all’uso.

Selezionare un server. All’interno della VPN, a prescindere da quella scelta, è possibile selezionare un server in una certa posizione geografica. Ad esempio, nel caso in cui si voglia accedere a Sky Go dall’estero, è necessario collegarsi a un server posizionato in Italia. Allo stesso modo è possibile accedere a un servizio all’estero collegandosi al server nella nazione in cui viene fornito. In termini di velocità, solitamente, si consiglia di optare per un server il più vicino possibile alla propria posizione, per ridurre al minimo il ping. Più il server è vicino, più è veloce la connessione.

Disattivare le geolocalizzazione del browser. Prima di poter accedere al sito di streaming e navigare senza limiti è fondamentale disattivare la localizzazione del browser. Molto spesso, il browser entra in conflitto con il server della VPN. Per questo motivo, pur avendo una rete virtuale privata attiva e funzionante, si rischia di essere bloccati. Prima di provare a guardare un evento in streaming è fondamentale disattivare la geolocalizzazione del browser.