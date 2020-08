Eventi per bambini e famiglie a Scurcola Marsicana, l’iniziativa di Comune e associazione Unla

Scurcola Marsicana. L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Scurcola Marsicana, in collaborazione con l’Associazione Unla, organizzano per l’intero mese di Agosto un programma di iniziative ludico-ricreative dedicate ai bambini. Nonostante le difficoltà organizzative e logistiche dovute all’emergenza sanitaria, l’amministrazione ha voluto dedicare attenzione ai più piccoli e alle loro famiglie. Il progetto si articola in 5 giornate, dedicate all’arte, alla musica,allo sport e alla natura e prevede a conclusione una gita di fine estate. Inoltre, il 17 agosto alle ore 21 si svolgerà una rappresentazione teatrale per bambini e famiglie in Piazza del Mercato dal titolo “sapore di pane” a cura dell’associazione teatrale “Il volo del coleottero”.