Eventi estivi e delizie dello street food, “Peccati di gola” ad Avezzano

Avezzano. Presso il piazzale del parcheggio ASL di via XX Settembre, da venerdì 8 luglio fino a domenica 10 luglio, si svolge la seconda edizione di “Peccati di Gola – Street Food Fest”, coinvolgente manifestazione culinaria/culturale dedicata alle delizie dello street food, organizzata da Morelli Eventi con la preziosa collaborazione dell’Ufficio SUAP del Comune di Avezzano.

Tanti gli eventi in programma per la nuova edizione del festival dello street food durante il quale, oltre a numerosi stand e food truck, che offriranno prodotti tipici d’Abruzzo e altre preparazioni gastronomiche della tradizione culinaria italiana, sarà possibile trascorrere le serate assistendo a spettacoli di ballo, concerti e performance musicali . Nel pomeriggio, invece, per la gioia dei bambini, sono previsti momenti di animazione e gonfiabili gratuiti per divertirsi insieme.

Di seguito il programma dettagliato di “Peccati di Gola Street Food Fest”

Venerdì 8 luglio:

dalle 16:00 alle 18:00 gonfiabili gratuiti

20:30 spettacolo di danza by Cinzia Corticelli

21:30 Concerto Contro Senso Rock/Pop tribute band

Sabato 9 luglio:

dalle 16:00 alle 18:00 gonfiabili gratuiti

20:30 spettacolo musicale by Laura Fantauzzo

21:30 Dj set by Paul Jockey

Domenica 10 luglio