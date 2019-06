Adrian Fartade e Lunaticherie – cose fantastiche al chiaro di Luna: due giorni di eventi ad Avezzano per celebrare l’allunaggio, ecco il programma

Avezzano. Il 20 luglio 1969 la missione Apollo 11 ha permesso all’uomo di orbitare attorno ad un altro mondo e di camminare sulla sua superficie cambiando per sempre la storia della scoperta spaziale. Per celebrare questo storico traguardo, l’associazione per la divulgazione astronomica “Open Space” ha organizzato due giorni di eventi ad Avezzano.

Il 19 luglio alle 18, la Libreria Mondadori ospiterà Adrian Fartade, brillante divulgatore scientifico che ha conquistato il pubblico con la sua passione contagiosa per l’astronomia. Dopo un’introduzione sul suo secondo libro edito da Rizzoli, Su Nettuno piovono diamanti, Adrian Fartade racconterà la storia dell’Apollo 11, la missione che ha portato l’uomo sulla Luna a 50 anni da quel piccolo grande passo che ha cambiato per sempre il nostro mondo.

Il 20 luglio, a partire dalle 18.30 e per tutta la serata, si svolgerà nello scenario del Valico del Monte Salviano, “Lunaticherie – cose fantastiche al chiaro di Luna”. L’evento inizierà con un trekking lungo la Via dei Marsi, alla scoperta del cuore naturalistico della riserva del Monte Salviano, a cura di Trekking con Marta. Con la magia delle luci al tramonto seguirà un aperitivo di benvenuto sulle note del quartetto d’archi Chimera e una mostra fotografica dedicata al cinquantesimo anniversario dallo sbarco sulla Luna in collaborazione con il Circolo Fotografico Marsicano. Al bagliore delle prime stelle, le voci di Giuseppe Ippoliti e di Matteo Garofalo racconteranno “L’ultima Luna”, una storia sulle missioni lunari accompagnata da immagini, video e musiche originali a cura del giovane compositore lkay Bora Öder. La parte finale sarà dedicata all’osservazione della Luna al telescopio e al riconoscimento delle stelle e dei pianeti protagonisti del cielo estivo con la guida dell’astrofisica Pierpaola Ippoliti.

L’evento è patrocinato dal Comune di Avezzano e realizzato grazie al contributo della Fondazione Carispaq e al supporto degli sponsor: Cafè su Sadru, Dell’Olio Abbigliamento, Egar, Estheroptica, Farmacia De Bernardinis, Filiberto Figliolini, Hookipa High Quality Apparel, La Casereccia, Marynda Fashion Shop, Nuovo Ambiente Arredamenti, Panella Libri, Tabaccheria Rosati, Tipografia Masterprint, Tecnoufficio Zazzini.