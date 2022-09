Europei di Arti Marziali Miste, Consorzio Tutela IGP Patata del Fucino sostiene l’atleta Sonia Fracassi

L’Aquila. “Il Consorzio di Tutela IGP Patata del Fucino sostiene l’atleta marsicana Sonia Fracassi che sta rappresentando l’Italia e l’Abruzzo ai Campionati Europei di MMA (Arti Marziali Miste) 2022 in corso a Lignano Sabbiadoro.”

Così in un comunicato del Consorzio diffuso oggi. Sonia combatterà venerdì in semifinale contro l’atleta inglese numero 1 nella classifica P4P dell’Inghilterra. Come per il Campionato Europeo UWW di Varsavia del 2021, anche quest’anno Sonia ha realizzato una maglietta “Made in Abruzzo” che ha portato con sé in gara.

“Un grazie immenso ai miei sponsor (COVALPA Abruzzo, Mediaplus, The Shadow Project, Nato e Cresciuto in Abruzzo, OPES Abruzzo, Ristorante Il Parco del Voltigno, Italiana Sport) e a tutti coloro che hanno contribuito, nel loro piccolo, a sostenermi per la preparazione a questo Europeo” – ha dichiarato Sonia.