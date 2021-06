Europei 2021, Ayoub Haraka ballerà alla cerimonia di apertura all’Olimpico: lo dedico ad Avezzano

Il ballerino avezzanese Ayoub Haraka sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura di Euro 2020 che si terrà prima del fischio di inizio della partita inaugurale tra Italia e Turchia. Il giovane marsicano si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma, teatro di una manifestazione che vedrà alternarsi sul campo da gioco campioni del mondo del calcio come Totti e Nesta e grandi artisti di fama internazionale come Andrea Bocelli.

“Per me è una grande emozione”, ha raccontato alla redazione di MarsicaLive Ayoub Haraka durante i preparativi dell’evento, “poter calpestare il manto erboso dello stadio Olimpico. È un traguardo molto importante e molto significativo per me, che mi porterò sempre dietro, e che arricchirà il mio bagaglio artistico. Ho sempre sognato di ballare in uno degli stadi più grandi di Italia, e finalmente ci sono riuscito. E questo lo dedico ad Avezzano”.

Un altro grande tassello per il ballerino marsicano da aggiungere a percorso artistico che si fa sempre più ricco di esperienze. Da concorrente di Amici di Maria De Filippi, al corpo di ballo di X Factor, da ballerino professionista per All Togheter Now con Michelle Hunziker a Un’ora sola vi vorrei di Enrico Brignano e Minaccia Bionda con Patty Pravo. A febbraio ha preso parte al programma televisivo trasmesso sempre sulla Rai “A grande richiesta”, partecipando, inoltre, a diverse iniziative in collaborazione con noti brand come “Iveco”.

Un orgoglio per la città di Avezzano e l’intera Marsica.

I complimenti della redazione e un grande in bocca al lupo per il futuro!

Gallery.