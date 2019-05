Maurizio Pendenza unico abruzzese candidato in Europa con i Verdi nel segno di Greta Thunberg

Pendenza ribadisce che “ora non c’è più tempo, dobbiamo combattere i cambiamenti climatici, con eliminazione progressiva del carbone, promuovere l’efficienza energetica e indirizzarsi verso l’utilizzo al 100% di energia rinnovabile. Investire nell’economia verde, nella ricerca e nell’innovazione. Garantire un reddito minimo dignitoso nei paesi membri. Sostenere lo stato di diritto e i diritti fondamentali, aumentare la trasparenza e combattere la corruzione. Difendere il diritto di asilo e istituire canali legali e sicuri per l’emigrazione.

Rendere il trasporto su rotaia una vera alternativa al trasporto aereo e su gomma in Europa. Proteggere la salute dei cittadini combattendo l’inquinamento dell’aria e dell’acqua ed eliminare i rifiuti di plastica. Produrre localmente cibo senza pesticidi e OGM; allevare animali senza crudeltà. Garantire libero accesso all’educazione, stage retribuiti e posti di lavoro sicuri per i giovani. Combattere per la giustizia fiscale. Combattere per un’Europa femminista, contro la violenza di genere e promuovere uguali diritti per tutti. Bloccare l’esportazione di armi ai dittatori e ai paesi in guerra e promuovere lo sviluppo”.