Europee, l’avezzanese Gianluca Ranieri (Movimento 5 Stelle) sfiora le 27mila preferenze

Avezzano. E’ partito da Avezzano alla conquista dell’Europa e ha portato a casa 26.928 preferenze. Gianluca Ranieri, 44 anni, ex consigliere regionale, è il “mister” preferenze dell’intero Abruzzo.

Nella tornata elettorale per conquistare un posto al parlamento europeo Ranieri ha battuto tutto il meridione riuscendo a conquistare voti non solo a casa sua ma anche in Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise.

In Abruzzo ha ottenuto 15.986 preferenze, di cui 1.687 nella sua città. Buoni i risultati anche nelle altre regioni: Campania 3.993, Basilicata 850, Calabria 2.196, Puglia 2.964 e Molise 939.

Complice il calo del Movimento 5 Stelle in tutta Italia, Ranieri è riuscito a dare in ogni caso il suo contributo. Ora bisognerà aspettare la chiusura definitiva degli scrutini e la verifica dei voti per capire come si posizionerà nel suo collegio.