La Marsica vira tutto a destra, Lega primo partito in quasi tutti i Comuni. Aielli, Collelongo e Pereto a M5S

Avezzano. Una virata tutta a destra ha caratterizzato queste elezioni europee nella Marsica. L’astensionismo ha tenuto a casa più del 50 per cento degli aventi diritto, con picchi negativi come il caso di Ovindoli dove sono andati a votare il 34,92 dei residenti contro il 46,73 della tornata precedente (maggio 2014) e il 56% del trend nazionale. Tutti i comuni marsicani, fatta eccezione per Aielli, Collelongo e Pereto, hanno scelto di votare la Lega Nord.

Il partito di Matteo Salvini ha trionfato ad Avezzano come raccontato da MarsicaLive, ma anche a Celano con 1.363 voti, a Tagliacozzo 992, Trasacco 853, Carsoli 917, Luco dei Marsi 753, Pescina 576 e Capistrello 1.122. Aielli, Collelongo e Pereto sono andati al Movimento 5 Stelle che nei Comuni più grandi si è piazzato quasi sempre al secondo posto portando a casa Celano 738 voti, a Tagliacozzo 425, Trasacco 367, Carsoli 378, Luco dei Marsi 438, Pescina 389 e Capistrello 604.

Il Partito democratico tiene nella Marsica ma perde delle roccaforti come Luco dei Marsi dove è riuscito a recuperare solo 366 voti. A Celano 429, a Tagliacozzo 457, a Trasacco 266, a Carsoli 330, a Pescina 183 e a Capistrello 549. A Trasacco dove le elezioni europee coincidevano con le comunali Fratelli d’Italia si attesta primo partito anche alla luce della candidatura di Mario Quaglieri, ex sindaco e attuale consigliere regionale, in corsa anche per le europee. Trasacco ha portato al partito di Giorgia Meloni 1.546 voti, buono anche il risultato di Celano con 442, Tagliacozzo 300, Carsoli 138, Luco dei Marsi 303, Pescina 204 e Capistrello 275.

Perde quota Forza Italia dove ad Avezzano fa un testa a testa con Fratelli d’Italia, a Celano ottiene 262 voti, a Tagliacozzo 307, a Trasacco 163, a Carsoli 138, a Luco dei Marsi 156 e a Capistrello 342. Più Europa va bene ad Avezzano dove prende 468 e a Pescina con 121 voti.