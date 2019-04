Europee, Pendenza è l’unico candidato abruzzese nella lista Europa verde. Obiettivo: più attenzione per l’ambiente

Avezzano. Maurizio Pendenza è l’unico candidato abruzzese al Parlamento Europeo nella circoscrizione meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria) nella lista Europa verde nata dall’unione dei Verdi italiani e possibile. “Dobbiamo affrontare la questione ambientale: non esistono soluzioni alternative, bisogna agire con urgenza”, ha commentato Pendenza, “più di un milione di studenti rappresentati da Greta Thunberg hanno chiesto subito politiche green.

al 100% di energia rinnovabile. Investire nell’economia verde, nella ricerca e nell’innovazione. Garantire un reddito minimo dignitoso nei paesi membri. Sostenere lo stato di diritto e i diritti fondamentali, aumentare la trasparenza e combattere la corruzione. Difendere il diritto di asilo e istituire canali legali e sicuri per l’emigrazione.

Ora non c’è più tempo, dobbiamo: combattere i cambiamenti climatici, con eliminazione progressiva del carbone, promuovere l’efficienza energetica e indirizzarsi verso l’utilizzo