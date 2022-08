Euro Cash compie 20 anni, Di Cintio: “Un team che è una grande famiglia”

“Avevo diciotto anni quando è stata costituita la società. Io e mio fratello Giuseppe abbiamo portato avanti il lavoro intrapreso da Claudio e Elio Di Cintio, i nostri padri. Tutto quello che siamo oggi è possibile però anche grazie a tutto il nostro team, ragazzi e ragazze che fanno parte ormai della nostra grande famiglia, senza i quali non si sarebbe potuto fare nulla”.

A parlare, con un filo di emozione, è Andrea Di Cintio, insieme al fratello Giuseppe, titolari oggi di Euro Cash, da vent’anni ormai punto di riferimento nel territorio per la macellazione e la trasformazione delle carni.

Qualche giorno fa l’azienda di famiglia ha compiuto 20 anni e tutto lo staff ha festeggiato il traguardo raggiunto.

Oggi Euro Cash si avvale di una struttura che si trova su via Sant’Andrea ad Avezzano, ampia 40mila metri quadrati. Macchine e strumenti all’avanguardia permettono di trasformare i prodotti con rapidità, sia nella fase della macellazione che in quella di abbassamento delle temperature. La lavorazione è curata in ogni minimo dettaglio e garantisce una produzione con standard qualitativi elevati tanto ch eil Ministero della Salute ha conferito il Bollo Europeo IT 2118M CE.

L’azienda si estende su tutta la filiera, dall’allevamento alla macellazione, al sezionamento, alla vendita effettuata oltre che nello stabile di Avezzano, anche in numerosi punti vendita a marchio Conad, dislocati in tutta la Marsica. È il vero “dal produttore al consumatore” delle carni di bovino, suino, ovino, pollame e cinghiale. A completamento, anche il confezionamento di salumi e oggi anche un reparto di gastronomia.



