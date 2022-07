Euro Cash Avezzano: è la grande festa del sacrificio della comunità musulmana marsicana (video)

Una grande festa, per gli adulti ma anche per i bambini. Di una cultura diversa da quella tradizionale della Marsica, religiosa: un giorno importante per la comunità araba musulmana. Un giorno importante celebrato ad Avezzano come un momento di integrazione culturale e religioso.

È la Grande Festa del Sacrificio, organizzata per il quarto anno consecutivo da Euro Cash, l’ingrosso di carni di Avezzano, che ha all’interno anche una struttura di macellazione, punto di riferimento di tutta la regione.

“Oggi il mondo islamico celebra la Festa del Sacrificio (Eid al-Adha). Questo giorno speciale è entrato nella storia dell’umanità con il sacrificio di un montone che inviò Allah (Dio) al profeta Abramo affinché non sacrificasse il proprio figlio Ismaele. È quindi per eccellenza la festa della fede, ubbidienza e indiscussa sottomissione a Dio”, ha spiega Abdelmajid della comunità musulmana locale, lo scorso 9 luglio, “ogni anno la cerimonia dello sgozzamento avviene il giorno 10 di Dhū l Ḥijja (12 mese lunare del calendario islamico) o nei tre giorni seguenti. Il sacrificio non è un obbligo, ma una raccomandazione per i musulmani che lo vogliono e possono permetterselo. Nei giorni dell’Eid, vengono abitualmente organizzati banchetti, si fanno regali ai bambini, si indossano gli abiti migliori, si ricevono gli amici, si prega insieme e si offrono cibo e denaro ai più bisognosi.

E così un centinaio di famiglie che vivono nella Marsica hanno prima scelto e poi ritirato il loro agnelo nel giorno della festa. In sicurezza e senza dispersione nei paesi dei resti del sacrificio.

Il video

Fotogallery

CLICCA SUL BANNER E SCOPRI TUTTI I PRODOTTI CHE PUOI ACQUISTARE ON LINE

#advertising