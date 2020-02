Estesa apertura delle poste di Aielli Stazione per far fronte al disagio causato dall’indisponibilità dell’ufficio di piazza Angeletti

Aielli. A seguito dell’evento criminoso che ha reso temporaneamente indisponibile l’ufficio postale di Aielli in piazza Angeletti, Poste Italiane comunica di aver esteso il calendario di apertura dell’ufficio postale di Aielli Stazione, in via San Giuseppe, che già da domani, martedì 4 febbraio, sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Pertanto, i clienti abituali dell’ufficio postale di Aielli potranno rivolgersi all’altro ufficio cittadino, abilitato a tutti servizi “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Per tutte le operazioni, compreso il pagamento delle pensioni che nella provincia dell’Aquila avviene “in circolarità” (riscossione presso qualsiasi ufficio postale), è comunque a disposizione anche l’ufficio postale di Cerchio, aperto tutti i giorni e dotato di ATM Postamat.