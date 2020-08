Estensione del biglietto unico per il trasporto regionale, la proposta di Avezzano Bene Comune

Avezzano. “Avezzano Bene Comune, nell’ambito di un più ampio disegno volto alla tutela del diritto della collettività alla mobilità, si fa portatrice di istanze di riqualificazione e di incentivazione del trasporto pubblico locale, propone l’estensione del biglietto unico regionale, già in essere in alcune tratte della zona costiera abruzzese, con conseguenti e innegabili vantaggi di tipo economico per l’utenza, soprattutto quella appartenente alle fasce più deboli della popolazione, al restante territorio della regione Abruzzo” così in una nota esprimono i rappresentanti di Avezzano Bene Comune.

“Mette inoltre in evidenza, come testimoniato in modo ancor più accentuato dall’emergenza Covid, l’urgenza

di una soluzione dell’annoso problema del collegamento tra Avezzano e Roma, per i tanti pendolari fruitori, tanto su gomma quanto su ferro, del servizio. Ribadisce, inoltre, come fino a quando il servizio venisse svolto dalla T.U.A., azienda pubblica, seppur in mezzo a tante difficoltà, fosse garantito, quotidianamente, l’insieme dei collegamenti su gomma verso la capitale. Avezzano Bene Comune auspica, infine, un ingresso del trasporto urbano su gomma della città di Avezzano nella T.U.A., azienda di trasporti a carattere regionale” conclude la nota.