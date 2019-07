Estate Rocchigiana 2019: ecco tutti gli eventi e le manifestazioni sull’altopiano delle Rocche

Rocca di Mezzo. Cresce l’attesa per la programmazione estiva che investirà l’intero altopiano delle Rocche. Fino al 15 settembre cinema, musica, spettacoli all’aperto e percorsi enogastronomici all’interno degli antichi borghi medievali animeranno il territorio immerso nel Parco Sirente Velino, ma anche arte, laboratori, visite guidate e molto altro.

Numerosi gli eventi che vedranno partecipi artisti illustri del panorama culturale nazionale. Tra questi Red Canzian, Stefano Masciarelli, i Matia Bazar, gli attori Federico Perrotta e Ascanio Celestini. Si potranno, inoltre, rivivere le emozioni della festa del Narciso grazie alla manifestazione “Notturno in Fiore” che vedrà sfilare due carri dell’edizione 2019. Anche la competizione caratterizzerà l’estate rocchigiana con “Rocca In Canto” giunta alla sua decima “edizione”, la cui giuria sarà presieduta da Silvia Salemi.

Spazio anche alla rievocazione storica con “L’Assedio”, “evento rivoluzionario che tocca un argomento storico forse annebbiato e dimenticato” spiega il presidente della proloco di Rocca di Mezzo, Sandro Argentieri “l’attacco di Braccio Fortebraccio da Montone al nostro borgo rappresenta un momento di orgoglio per tutto il territorio per la tenacia mostrata al tempo da tutti i rocchigiani”. Non mancheranno, inoltre, serate immerse nella natura come la manifestazione “San Lorenzo in da Wood” con protagonisti d’eccezione come Lele Sacchi e Capofortuna.

L’Estate Rocchigiana 2019 è promossa dall’associazione Nuova proloco di Rocca di Mezzo, patrocinata dal comune di Rocca di Mezzo e realizzata grazie alla collaborazione dell’associazione culturale Monti Naviganti, l’associazione Re:main, TIQ Teatro In Quota, consulta dei giovani delle Rocche, associazione il Castello, l’associazione proloco La Fonte e i comitati feste patronali.

Di seguito il programma degli eventi: