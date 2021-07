Estate e incendi, vigili del fuoco a lavoro h24 nella Marsica: nel Fucino un rogo di 500 balle

Celano. Sono giorni di lavoro no stop per i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento di incendi, spesso provocati dall’imprudenza delle persone.

Qualche giorno fa i vigili sono stati impegnati per un vasto incendio nel Fucino, nel territorio di Celano, tra strada 12 e strada 13. In fiamme circa 500 balle di fieno, che si trovavano vicino una stalla.

I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per spegnere il fuoco e per bonificare tutta l’area, per evitare, visto il vento forte di questi giorni e anche le temperature elevate, che le fiamme potessero tornare attive. L’attività di spegnimento è andata avanti dalle 21.30 alle 3.30 di notte circa.

Un nuovo intervento dei pompieri del distaccamento dei Avezzano, sempre a Celano, c’è stato ieri pomeriggio. Due i mezzi in azione per un fuoco non lontano da via Gualchiera.

Spesso ad accendere i roghi sono persone che hanno l’abitudine di fare fuochi per bruciare sterpaglie ma anche rifiuti. E spesso i roghi si trasformano in incendi ed è necessario l’intervento dei vigili del fuoco. A volte ad avere atteggiamenti sbagliati sono però gli automobilisti che fumano e che lanciano dal finestrino mozziconi ancora accesi, che poi provocano fiamme indomabili che necessitano di interventi importanti e anche pericolosi.