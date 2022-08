Estate Capistrellana: domani l’orchestra da camera “Armelis” in concerto

Capistrello. Pluripremiati, conosciuti in tutta la Penisola per la loro bravura e per l’ininterrotta attività artistica di

qualità (nemmeno la pandemia li ha fermati, anzi!), richiesti ed acclamati per le capacità interpretative uniche che a loro appartengono, protagonisti, quest’estate, di molteplici spettacoli, giovedì 11 agosto, alle 21,30, saranno in concerto a Corcumello, frazione di Capistrello.

Parliamo dei Maestri Corrado Lambona, Valentina Di Marco e Natalia Tiburzi, che legano il loro nome anche al “Concerto di Fine Anno Città di Avezzano – Dedicato ad Alessandro Giancarli e alle vittime della strada”, evento che si tiene ad Avezzano, ogni anno, a ridosso delle festività natalizie: Lambona, Direttore d’orchestra e compositore raffinato, dirigerà l’orchestra da Camera “Armelis” contemplando, tra le sonorità più belle, pure indimenticabili temi cinematografici; Di Marco, Maestra di pianoforte, anch’ella compositrice ed insegnante molto quotata, esecutrice di repertori difficili, a Corcumello tornerà ad evocare magie; Tiburzi, Soprano eccellente, (la sua è stata definita, in diverse occasioni, una delle voci più belle d’Abruzzo), esprimerà se stessa con il calore che le è proprio, interpretando le diverse arie con timbrica di carattere, passione e la bellezza di una voce inconfondibile, che ammalia tutti.

L’estate 2022 continua: giovedì 11 agosto, ore 21,30, a Corcumello, frazione di Capistrello, Chiesa di San Lorenzo, Orchestra da Camera “Armelis” in concerto: nella notte delle stelle cadenti, un grande avvenimento musicale. Dirige il Maestro Corrado Lambona. Conduce la giornalista Orietta Spera.