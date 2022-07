Estate capistrellana 2022: civica benemerenza per la regista Tiziana Martini

Capistrello. Domani, in occasione della seduta del Consiglio comunale fissata alle 10 in Municipio, il sindaco Francesco Ciciotti conferirà lo status di cittadino benemerito all’autrice, sceneggiatrice e regista Tiziana Martini per essersi contraddistinta in ambito nazionale ed internazionale, elevando il prestigio della comunità di Capistrello e offrendo ai giovani un fulgido esempio di professionalità e di appassionata e profonda determinazione nella realizzazione dei propri sogni.

La civica benemerenza sarà elargita in un contesto cerimoniale istituzionale, congiuntamente all’onorificenza assegnata al Maestro Carmine Di Marco. Saranno consegnate una targa ed una pergamena firmata dal primo cittadino, recante il sigillo della città.

“Ancora un riconoscimento importante, – ha spiegato l’assessore alla Cultura Antonella Silvestri – nel rispetto del Regolamento per le Civiche Benemerenze sottoscritto da questa amministrazione. Quanti abbiano il merito di distinguersi nel mondo, forti delle proprie origini capistrellane, devono essere celebrati da questa comunità”.

Tiziana Martini sarà poi protagonista dell’Estate Capistrellana 2022. Domenica 24 luglio, a partire dalle ore 21:00, in Piazza Caduti sul Lavoro, avrà luogo l’affascinante appuntamento “iCinema-Cineforum, con la partecipazione della stessa Martini, dell’attricee sceneggiatrice Paola Tiziana Cruciani e dell’attore Roberto Fazioli.