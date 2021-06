Estate a colori con i balconi belli e pieni di fiori: ecco qualche consiglio

Finalmente l’estate è arrivata! Con il caldo tornano a colorarsi giardini e balconi. Tornano i geranei in tanti colori, piccoli o grandi che siano, nel vaso a terra o che vanno giù sporgenti e rigogliosi.

Geranei ma non solo. Perchè con l’esposione “green” degli ultimi mesi, sempre più italiani si sono scoperti appassionati del giardinaggio e della cura del verde e hanno iniziato a scegliere già da qualche giorno le piante più adatte per dare un tono all’estate!

Da Santilli Vivai a Celano c’è una vasta offerta di piantine da scegliere per i balconi e uno staff competente e professionale è a disposizione per scegliere con voi quelle più adatte alle vostre case. Sono diversi, infatti, i fattori da tenere in considerazione: da quanta espozione al sole hanno i balconi, quanto ampi sono i vasi all’interno di cui si possono mettere le piante fiorite, la possibilità di coprirle con tende che evitino il sole diretto.

Ma vediamo insieme quali sono i fiori più scelti in questo periodo:

LA GAZANIA

La gazania è una piccola pianta con i fiori molto decorativi. Di fatto è una piantina perenne ma viene coltivata come annuale. È originaria dell’Africa meridionale. In Italia è abbastanza diffusa ed è apprezzata per la bellezza e il colore dei fiori. Si può coltivare sia in esterno che in vaso: è utilizzata per creare bordure, tappeti colorati e anche come fiore reciso.Viene molto apprezzata visti i suoi colori anche sui balconi.

LA LOBELIA

Nell’ultima pubblicazione, quando vi abbiamo consigliato i fiori da scegliere per banchetti e cerimonie nei vostri spazi all’aperto, ve l’abbiamo presentata in bianco. Qui ve la facciamo vedere blu e viola.

La lobelia è una tipologia di pianta molto amata e diffusa nei giardini a scopo decorativo e ornamentale. È facile da coltivare e apprezzata anche per terrazzi e gazebo. Ha piccoli fiori con corolla di varie sfumature di colore, tra cui blu, azzurro, viola, rosa e bianco. Fiorisce da metà primavera a metà autunno.

LA DIMORFOTECA

È una margherita africana: è una pianta ornamentale coltivata in vaso e nei giardini e ha una splendida e variopinta fioritura. La dimorfoteca fiorisce dall’inizio della primavera fino all’autunno inoltrato. Va annaffiata abbondantemente e regolarmente nel periodo della fioritura e nei periodo più di secca.



LA DIPLADENIA

La dipladenia è meglio conosciuta come mandevilla: è una pianta ornamentale sempreverde ed è originaria dell’America tropicale. Ha portamento molto rampicante e quindi con essa si possono creare pergolati caratteristici per ombreggiare balconi e terrazzi nei mesi estivi o per avere privacy negli spazi aperti di casa. Può essere coltivata collocando nelle vicinanze un apposito supporto oppure può adattarsi come ricadente.



LA FUCSIA

La fucsia ha dei fiori dai colori molto brillanti e per questo piacciono tantissimo ai bambini. Predilige luoghi semiombreggiati, al riparo dalla luce diretta del sole, non va esposta direttamente. In estate, è consigliabile ripararle dai forti raggi solari. Ne potrebbero risentire i bellissimi fiori che se surriscaldati, cadono.



LA SURFINIA

È una pianta annuale ma è del tipo perenne. Viene coltivata come annuale perché spesso non sopravvive all’inverno. È sempre più utilizzata dagli amanti del giardinaggio per decorare gli esterni perché è molto colorata, grazie ai suoi fiori bianchi, lilla, rossi, rosa, viola che hanno la caratteristica forma ad imbuto con portamento ricadente.



GERANEI

Anche i geranei sono molto apprezzati per abbellire i balconi quando la casa si prepara ad accogliere ospiti per banchetti, cerimonie, che siano battesimi, matrimoni o comunioni.

Il geranio ha bisogno di luoghi ventilati e soleggiati, inizia a fiorire a marzo-aprile e prosegue fino a fine ottobre. Non ama gli ambienti umidi e va tenuto all’interno solamente con il freddo dell’inverno.

Mai sottovalutare il nutrimento che si ha a disposizione per curare i fiori sui balconi: quelli più fragili e delicati hanno bisogno qualche volta di prodotti specifici che oltre a farli essere più belli, perché più in salute, permettono che durino di più.

Anche in questo caso, nelle serre di Santilli Vivai si può trovare tutto l’occorrente per contrastare l’attacco di insetti o “disturbatori” indesiderati.

Santilli Vivai

Via Tiburtina Valeria km 125, 300

Celano (AQ)

Tel. 0863 793286

