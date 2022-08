“EstArte maglianese”, i Teatranti tra tanti e “il mistero dell’assassino misterioso”

Magliano de’ Marsi. Il Mistero dell’Assassino Misterioso” è il titolo dello spettacolo teatrale che si terrà domani 5 agosto dalle 21:30 nella Piazza del Comune di Magliano de’ Marsi, nell’ambito del cartellone delle manifestazioni estive “EstArte Maglianese 2022” a cura dell’Amministrazione Comunale.

La Compagnia Teatrale “Teatranti tra Tanti” si esibirà in una commedia ambientata in un castello nella campagna londinese, dove, un misterioso maggiordomo, l’omicidio di un anziano conte, un investigatore e gli stravaganti sospettati risulteranno essere gli ingredienti per un perfetto giallo, dai toni brillanti, di chiara matrice anglosassone. Ma un inatteso accadimento cambierà le dinamiche dell’indagine, minando esponenzialmente la trama del giallo e scatenando gli egoismi e le meschinità degli altri attori disposti a tutto pur di farsi notare da un produttore televisivo presente in platea.

Per capire cosa è successo dobbiamo aspettare l’appuntamento di domani, Piazza del Comune, ore 21:30, Magliano de’ Marsi.