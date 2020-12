Essere un’azienda leader ai tempi del covid: Idio Ridolfi & figli, una risposta a tutte le necessità

Avezzano. “Idio Ridolfi & figli srl“, azienda leader nel settore commerciale per il movimento terra, è una realtà nata nel centro della Marsica e adesso una vera e propria eccellenza e punto di riferimento nel centro Italia per la vendita, il noleggio, l’assistenza e i ricambi di macchine e attrezzature per l’edilizia. Può vantare un parco mezzi noleggio numeroso e di qualità ed è importatore esclusivo per Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e Molise dei marchi top di gamma: Bobcat e Doosan. .

Un’ attività solida che va avanti da sessant’anni e che, nonostante un’annata particolarmente controversa come quella del 2020 a causa della pandemia da coronavirus, è riuscita comunque a portare avanti il proprio lavoro garantendo fornitura e assistenza ai tanti clienti , adeguandosi alle disposizioni ed alle procedure governative imposte da marzo fino ad oggi. La forza dell’azienda è stata, infatti, quella di allinearsi coi tempi che corrono, anche nell’ottica di utilizzare il web non solo come vetrina per il proprio core business, ma anche come ausilio per lo stesso, al fine di raggiungere una platea sempre più vasta di utenti, ma soprattutto per supportare chi ha continuato a lavorare nonostante tutto ed assicurare forniture rapide e sicure. L’azienda ha saputo reagire alla sfida sempre nuova delle mutate esigenze connesse alle variazioni del mercato e delle normative. La tempestività nella risposta e l’adeguamento del business hanno saputo riallineare le vendite annuali, evitando che la crisi economica potesse intaccare irrimediabilmente i risultati. Il sito www.idioridolfishop.it oggi rappresenta in Italia, infatti, l’unica risposta web per la fornitura di ricambi, pneumatici, cingoli, oli e filtri. L’acquisto è semplice e intuitivo e prevede la possibilità di consegna a domicilio o addirittura in cantiere! Inoltre, al fine di allargare ancora di più la propria proposta e nell’ottica di una politica “customer friendly”, l’azienda adotta periodicamente delle promozioni incredibilmente interessanti su determinate categorie di articoli. Si può pagare con paypal, bonifico o addirittura contrassegno (per chi ancora è restio all’introduzione dei mezzi elettronici di pagamento). Un’organizzazione strutturata, quindi, per rispondere alle esigenze di tutti. Visitando il sito internet vi è anche una sezione in cui sono presenti i macchinari usati, con tanto di schede prodotto e la possibilità di prenotare un appuntamento per visionarli. Servono altri motivi per attestarne il meritato e sacrosanto appellativo di “eccellenza”? “Idio Ridolfi & figli srl ”, una garanzia. Per info e contatti: Pagina

Sito Pagina Facebook Sito internet (#advertising)