Essere una pretty woman al tempo del Coronavirus, il divertente video di una ragazza marsicana (video)

Avezzano. E’ sabato sera, e fino a poche settimane fa avremmo aperto il nostro armadio, scelto l’abito migliore da indossare e ci saremmo preparati per uscire in cerca di svago e divertimento. Poi sono scattate le misure (giustissime) per contrastare il diffondersi del Coronavirus e tutto ciò si è improvvisamente arrestato.

Ma seguendo e rispettando le regole che ci sono state impartite e facendo, quindi, il nostro dovere da cittadini, ne usciremo quanto prima. Nel mentre, ci si arrangia come si può. Emanuela Fortuna, studente avezzanese di economia, ha realizzato questo divertente video in cui simula un’uscita a fare la spesa, condizionata, però, dalle ormai note limitazioni per la tutela della propria salute e di quella pubblica.

Un simpatico siparietto che ci è sembrato interessante mostrarvi, non fosse altro per strapparci un sorriso in questi giorni difficili. Una risata, a volte, può davvero fare bene all’umore.