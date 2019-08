Esplorazione, avventura, gastronomia e storia: un agosto di eventi tra il borgo di Morino Vecchio e la Riserva Zompo Lo Schioppo

Morino. Quattro appuntamenti per otto giornate da vivere intensamente in Marsica. Scorci mozzafiato, spettacolo della natura e delizie del palato vi regalaeranno ricordi indelebili

I suggestivi scorci e le antiche memorie del rinato borgo di Morino Vecchio, la natura incontaminata della Riserva Zompo Lo Schioppo con la sua armonia e le sue vibrazioni, saranno la piattaforma di un mese di esperienze che vorrete vivere e ripetere. Gli appuntamenti, organizzati da DMC Marsica e dall’amministrazione comunale di Morino con la collaborazione della cooperativa Dendrocopos, spazieranno dalla gastronomia alla musica, dall’esplorazione e osservazione della magnificenza della natura, al teatro sperimentale. Sarà un agosto diverso e speciale che metterà al centro proprio i turisti e le loro sensazioni ed emozioni.

I prossimi 3 e 4 agosto, “Ambient’Arti” a Morino Vecchio sarà il primo appuntamento in palinsesto. Si partirà con una passeggiata nel magnifico e riscoperto borgo, recentemente tornato a splendere dopo lunghi e complessi lavori di valorizzazione e messa in sicurezza, immergendoci in un’atmosfera senza tempo grazie alle letture del Teatro Lanciavicchio, per poi assaporare le prelibatezze tipiche del territorio, preparate con cura da aziende agricole locali, prima di tuffarci nel ritmo incalzante della pizzica con un concerto diretto dal maestro Ambrogio Sparagna nella “piazza d’erba” del borgo, che saprà suggestionare immagini tipiche delle estati di un tempo passato. Il giorno seguente esploreremo il corso del Torrente Romito che si snoda attraverso territori e ambiente acquatici lussureggianti per chiudere con una degustazione presso il rifugio Lo Schioppo.

Il 12 e 13 agosto ci sarà invece con una passeggiata che farà approdare i turisti alle pendici della cascata sita nel cuore della Riserva Zompo Lo Schioppo, di lì ci si preparerà per l’evento “A tavola con i pastori”, una cena storica che sarà servita nel rifugio e nella quale si potranno riscoprire antichi sapori e ricette millenarie del territorio, frutto di storie di pastorizia e transumanza. Nel mattino seguente un risveglio energetico aprirà la via ad una mattinata dedicata al corpo, nella quale si sperimenteranno le tecniche di tiro con l’arco e si esploreranno luoghi incontaminati.

Nella notte tra il 17 ed il 18 agosto, poi, ci sarà una “Notte da Gufi”, nei meandri della Riserva alla scoperta dei rapaci notturni che la popolano, dopo un’escursione che condurrà tutti in un’area allestita per degustare prodotti tipici che saranno, è il caso di dirlo, l’antipasto della notturna. Il giorno seguente, si passeggerà sulle sponde del Torrente Romito per vivere in prima persona lo splendore della natura.

Infine, il 21 e 22 agosto, si andrà “Alla ricerca dei pianeti giganti”, guidati dall’occhio esperto dell’astronomo. Sarà una notte di osservazione della volta celeste dall’altura speciale del borgo di Morino Vecchio, dal quale ammirare Giove e Saturno, i due giganti del sistema solare. Prima, però, si cederà ai piaceri del palato, assaggiando quanto di meglio il territorio sa produrre. Il Torrente Romito sarà il punto d’approdo di questa due giorni, con una passeggiata lungo il suo corso che partirà la mattina seguente l’osservazione astronomica.

Tutti gli appuntamenti prevedono l’opzione del pernottamento. Per informazioni aggiuntive, costi e prenotazioni: dmcmarsica@gmail.com o 3487954462. Per ricevere costanti aggiornamenti su queste e altre iniziative, visitare la pagina Facebook.