Esplode una bombola a causa di un incendio in un’abitazione, il rogo provocato da un corto circuito (Video)

Celano. Esplode una bombola a causa di un incendio in un’abitazione. Il rogo sarebbe stato causato da un corto circuito di un elettrodomestico ma sono ancora in corso indagini sul caso. Il rogo è scoppiato in un’abitazione del Rione Crocifisso, in una strada secondaria.

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito dalla cucina. Momenti di paura si sono avuti a causa dell’esplosione di una bombola. Le fiamme, infatti, si sono allargate in una cantina adiacente dove c’erano delle bombole di gpl. La violenta esplosione non ha fortunatamente causato feriti o vittime.

Sul posto sono intervenute due autobotti dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Sono stati avviati degli interventi di bonifica della zona che è stata messa in sicurezza. Sarà necessario fare una valutazione dei danni nelle prossime ore, non appena l’area sarà in sicurezza.