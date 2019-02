Esplode casa ad Avezzano, i testimoni: esplosione fortissima, le pareti di casa tremavano, è stato terribile

Avezzano. Erano da poco passate le 9 di questa mattina quando un boato è stato avvertito in tutta la zona sud della città. “Ho subito pensato a un petardo, qualcosa di più grande di una bomba carta – ha dichiarato ai nostri microfoni uno dei primi soccorritori – ma dopo qualche secondo, il tempo di riprendermi dallo spavento, ho realizzato che poteva essere stato altro. Sono sceso per strada e ho visto del fumo alzarsi da una traversa di via San Francesco, così sono scappato in quella direzione”.

“La prima cosa che ho visto è stata una casa distrutta. Le pareti erano sventrate e la gente urlava – prosegue l’uomo – ho capito all’istante che qualcosa di grave era accaduto. Sono andato subito a scavare, a mani nude insieme ad altre persone. Per quanto siano stati rapidi i soccorsi, il tempo che è trascorso dal loro arrivo è sembrato un’eternità. Avevo paura del gas, di possibili esplosioni o altri crolli, è stato terribile”.

Altre testimonianze ci arrivano da vari punti della città: dalla centralissima piazza Risorgimento, da alcune abitazioni di via XX settembre e, addirittura, da Paterno. “Le pareti di casa hanno tremato, mai sentito nulla di simile – dichiara una ragazza residente nei pressi dello stadio dei Marsi – ho pensato che le finestre potessero esplodermi in faccia ma non avrei mai pensato a quello che poi è accaduto”.

Foto – Federico Falcone