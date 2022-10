Esordio amaro in campionato per l’Isweb Avezzano Rugby sconfitto per 13 a 41

Avezzano. Esordio amaro in campionato per l’Isweb Avezzano Rugby che allo stadio “Angelo Trombetta” del capoluogo marsicano esce sconfitto con il punteggio di 13-41 a favore dell’Unione Rugby Capitolina. Abruzzesi in gara per sessanta minuti di gioco e autori di una buona partita contro una delle favorite alla vittoria finale.

“Siamo stati nel match per buona parte della gara e i ragazzi hanno avuto un atteggiamento in campo positivo. Abbiamo concesso troppi falli e perso alcune touche che hanno dato loro un maggiore possesso di palla. Questo gli ha consentito di avere un ritmo superiore nel finale. Portiamo a casa interessanti punti di riferimento per le prossime partire”, ha commentato il coach dell’Isweb Avezzano Rugby, Vincenzo Troiani.

Così Mattia Tinarelli, estremo giallonero: “È stata una partita difficile che abbiano condotto alla grande per i primi sessanta minuti. In seguito abbiamo commesso troppi falli che hanno favorito il loro gioco e aumentato il distacco nel punteggio. Portiamo a casa buone sensazioni che ci daranno la spinta per migliorare nelle prossime partite”.

Avezzano, stadio “Angelo Trombetta” – domenica 2 ottobre

Isweb Avezzano Rugby vs Unione Rugby Capitolina: 13-41 (13-19)

Marcatori: p.t. 5′ m. Tinarelli tr. Du Toit (7-0); 20′ cp. Du Toit (10-0); 21′ m. Orelli (10-5); 24′ m. Rosato tr. Buchalter (10-12); 37′ cp. Du Toit (13-12); 38′ m. Orelli tr. Buchalter (13-19); s.t. 23′ cp Buchalter (13-22); 27′ m. Gambarelli tr. Buchalter (13-29); 30′ m. Corvisieri tr. Buchalter (13-36); 34′ m. Mastrangelo (13-41).

Isweb Avezzano Rugby:

Pallotta, Rosa, Shanton, Georgescu, Du Toit, Speranza, Troiani, Ponzi, Mammone, Giangregorio, Martini, Zavatti, Mocerino, Napoleone. A disposizione: D.Ciccarelli, N.Rettagliata, F. Laguzzi. S. Trombetta, M.Coró, A. Ippoliti, L.Degni, C.Lopez. All. Troiani

Unione Rugby Capitolina:

Mastrangelo, Rosati, Innocenti, Colitti, Orelli, Buchalter, Vannini, Faccenna, Ercolani, Ragaini, Maesano, Trapasso, Coletti, Cini, Parlati. A disposizione: Gentili, Sterlini, Galusca, Salerno, Colafigli, Gambarelli, Allegrini, Corvisieri. All. Cococcetta

Arb. Luigi Palombi di Perugia

Cartellini: 24′ s.t. Corò, 40′ Gambarelli

Calciatori: Du Toit (Isweb Avezzano Rugby) 3/4; Buchalter (Unione Capitolina Rugby) 5/7

Note: prima dell’inizio di gioco è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Francesco Ulanio, storico giocatore dell’Avezzano scomparso a giugno

Punti conquistati in classifica: Capitolina 5 – Avezzano 0