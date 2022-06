Esercita nonostante gravi irregolarità fiscali, a Tagliacozzo sospesa attività di un’officina meccanica

Tagliacozzo. Questa mattina gli agenti di Polizia Locale di Tagliacozzo, al comando del tenente Paolo Pascucci, hanno sospeso l’attività di un’officina per il cambio la riparazione di pneumatici, a causa di alcune gravi irregolarità fiscali.

Dopo accurata indagine, gli agenti hanno scoperto vizi di forma nell’iscrizione dell’attività alla Camera di Commercio. Il titolare risultava registrato come operatore di vendita e non come operatore di autofficina, meccanico e riparatore di pneumatici.

L’officina aveva già ricevuto una diffida alla prosecuzione dell’attività dalla polizia stradale in seguito ad altri accertamenti effettuati alcune settimane fa. Poiché l’attività ha continuato a svolgere il suo servizio, senza regolarizzare le pratiche, la polizia locale è dovuta intervenire e sospenderne l’apertura.

Ora, il gommista ha l’obbligo di regolarizzare entro un termine preciso gli oneri della sua attività; in caso contrario, sono previste ulteriori sanzioni.