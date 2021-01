Escursionisti dispersi, si punta sull’unità cinofila. In arrivo una squadra dal Trentino

Massa d’Albe. E’ giunta poco fa ad Avezzano, direttamente dal centro addestramento alpino di Moena (TN), la squadra cinofila della Polizia di Stato per concorrere nelle ricerche dei quattro dispersi sul Monte Velino. Fin dalle sue origini, il centro di Moena ha creduto nell’alta specializzazione ed ha investito tempo, risorse umane e finanziarie nella formazione di operatori specializzati che hanno composto il “team” degli istruttori.

Proprio oggi, uno dei cani ha fiutato una traccia. E’ stata perlustrata una zona di circa un chilometro, senza trovare traccia dei dispersi.

Questa attività di formazione e aggiornamento ha permesso di ottenere un duplice risultato: ha garantito la presenza in sede di professionisti della sicurezza in montagna, in grado di intervenire per la ricerca e il soccorso delle persone in difficoltà, in coordinamento con il Soccorso Alpino e la Protezione Civile e, in secondo luogo, ha consentito di organizzare corsi di alto livello volti a formare i poliziotti appartenenti ai vari reparti della Polizia di Stato.

Nel corso degli anni il Centro Addestramento Alpino di Moena è diventato un riferimento per la formazione in montagna, sia durante il periodo invernale che quello estivo, non solo per i poliziotti italiani ma anche per altre Forze di Polizia estere quali la Polonia, la Croazia, la Germania, oltre che per Enti pubblici e privati che si occupano di montagna nelle sue molteplici sfaccettature.