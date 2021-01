Escursionisti dispersi: messa in sicurezza l’area di lavoro, rimossa neve sulle pareti laterali del vallone

Massa d’Albe. E’ stata eseguita l’importante fase di messa in sicurezza dell’area di lavoro rimuovendo la

neve instabile sulle pareti laterali del vallone per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza

alle quote inferiori. Sono ripartite stamattina, alle 7, le operazioni di soccorso per i 4 escursionisti dispersi da domenica sul Monte Velino.

Si lavora senza sosta fin dalle prime luci dell’alba le operazioni di ricerca nella Valle Majelama, un vallone alle pendici del Monte Velino ad una quota di circa 1800 metri. Imponente il dispositivo di soccorso composto da oltre settanta uomini dei nuclei specialistici dei Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Soccorso Alpino Carabinieri oltre che una squadra specialistica del 9° Reggimento Alpini dell’Aquila.

Tre elicotteri trasportano gli operatori, i cani da valanga e le attrezzature necessarie sulla zona ritenuta di maggiore interesse per la ricerca. I droni dei Vigili del fuoco, in volo quasi continuo sulla zona, monitorano le operazioni a terra.