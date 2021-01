Escursionisti dispersi, Marsilio: possibile coinvolgimento mezzi meccanici a partire da domani

Massa d’Albe. Appena uscito dal presidio con il gruppo di soccorritori che coordinano le operazioni, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha spiegato che si valuta, a partire da domani, la possibilità di utilizzare anche i mezzi meccanici per ricercare i dispersi.

Tali mezzi servirebbero a coadiuvare le operazioni in alta quota, laddove con le sonde e i cani da valanga non si riesce a trovare ancora molto. “C’è grande dispiegamento di forze dell’ordine”, ha spiegato il presidente Marsilio che ha sottolineato però come le tecniche al vaglio siano comunque invasive e per questo in corso di ulteriore valutazione in questi momenti.

