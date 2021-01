Escursionisti dispersi, l’Avezzano rugby annulla gli allenamenti: rispettiamo il momento

Avezzano. “Stiamo vivendo ore e giorni di grande angoscia e tristezza. Non c’è il clima ideale per pensare all’attività sportiva. Sono annullati gli allenamenti di oggi per tutte le categorie. Una forma di rispetto nei confronti delle famiglie coinvolte in questa vicenda”. Poche parole, incisive e sincere, per comunicare la vicinanza della famiglia dell’Avezzano rugby a chi, in queste drammatiche ore di attesa, sta vivendo dei momenti di grande apprensione. I gialloneri del capoluogo marsicano non sono nuovi a iniziative del genere, mettendo sempre il lato umano di fronte a quello sportivo. Come durante il lockdown dove hanno portato la spesa a casa di coloro che non potevano muoversi da casa.