Escursionisti dispersi, il vescovo Santoro arriva al campo di raccolta: vicino alle famiglie dei dispersi

Gli Alpini del IX Reggimento hanno allestito strutture da campo per agevolare i soccorsi. Si sta valutando anche se far ripartire l’elicottero AV169 da Pratica di Mare. I quattro avezzanesi domenica hanno lasciato l’auto a Casale da Monte e da lì sono saliti verso il Velino. Non è chiaro il percorso intrapreso. Da lì potrebbero aver raggiunto il Colle del Bicchero da dove poi si esce all’aperto e si può vedere la sottostante Val di Teve e il Vallone dei Briganti. Non è detto, però, che i quattro non abbiano proseguito fino a raggiungere la cima del Colle del Bicchero.