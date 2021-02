Escursionisti dispersi: domattina il sonar Recco sonderà l’area, meno uomini in quota

Massa d’Albe. Proseguono le ricerche per ritrovare i quattro escursionisti dispersi da domenica 24 gennaio sul monte Velino. Come stabilito anche ieri, durante l’ultimo vertice tra i soccorsi in Prefettura, le operazioni non si arresteranno e andranno avanti secondo i piani. Nella mattinata di domani il mega sonar Recco tornerà in azione e verrà utilizzato per scandagliare l’area delle ricerche. Il suo utilizzo prevederà un minore coinvolgimento dei soccorsi a piedi.

Lo spiega Paolo Di Quinzio, responsabile regionale del soccorso alpino. Recco, messo a disposizione dalla Regione Trentino, sarà collocato a bordo dell’elicottero dei Carabinieri, ex Forestali, che per le sue caratteristiche tecniche risulta infatti particolarmente indicato. “Nella giornata in cui si utilizzerà il Recco – spiega Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo -, l’area delle ricerche sarà bonificata. Cioè non ci saranno uomini in quota, per evitare possibili interferenze”.