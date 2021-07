Escursioni guidate nel territorio di San Vincenzo Valle Roveto con la cooperativa Terrenostre

San Vincenzo Valle Roveto. Muove i primi passi l’attività della Cooperativa di Comunità “Terrenostre” di San Vincenzo Valle Roveto. Costituita da appena due mesi, con i quasi duecento soci (persone fisiche, per lo più giovanissimi ed aziende) e con il supporto delle risorse PSR-Leader (la Cooperativa si è aggiudicata il Bando del Gal Marsica, a valere sulla mis. 19 PSL La Terra dei Marsi – Sottointervento cod. 19.2.1.MA8.1), intende puntare, da subito, sul Turismo Esperenziale, la forma di turismo che più si addice ad un territorio come la Valle Roveto e che la Cooperativa intende promuovere presentando al turista un ventaglio di esperienze da vivere, a contatto con la natura, alla riscoperta di luoghi incontaminati e con panorami mozzafiato.

Esperienze indimenticabili. Trekking e bellissimi cammini lungo i sentieri del territorio della Valle Roveto, per scoprire natura incontaminata, storia secolare, a volte sconosciuta, borghi autentici, luoghi di pace, gente semplice e cibo genuino. L’escursionista potrà immergersi nei ritmi e nelle attività del territorio, vivere esperienze semplici ma straordinarie, per staccare per qualche ora dalla routine di tutti i giorni e per riscoprire la lentezza, la solidarietà… insomma, sentirsi parte della comunità.

Si inizia il 1 agosto con l’ascesa al monte Pizzodeta, tra lamponi e genziana (la stessa escursione si ripropone il giorno 24 agosto), a seguire: Sabato 7, per la prima volta in estate, il Trekking degli Ulivi, poi il Sentiero dei Fossi (12 e 21 agosto), I Paesi e la Fede Antica (17 agosto), il Sentiero dei Cippi (22 agosto) e per finire Domenica 29 agosto il Sentiero del Baratto. Ad accompagnare gli escursionisti, in tutti i percorsi, ci sarà una Guida Ambientale inscitta alla LAGAP.

La prenotazione obbligatoria. Per info, visitare la pagina Facebook Terrenostre Cooperativa di comunità, la pagina Instagram TerreNostreCoop oppure contattare i numeri di telefono: 353.3481512 – 366.4801676.