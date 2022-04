Escursioni fuori pista, i consigli utili dei carabinieri del servizio Meteomont

L’Aquila. Si legge sul sito meteomont.carabinieri.it: in ogni attività umana, per quanto banale possa essere, è insito un certo grado di rischio e pertanto il rischio nullo non esiste.

Coloro che amano la montagna sono generalmente consapevoli dei rischi connessi alla pratica delle attività escursionistiche ma tale consapevolezza non significa certamente affrontare rischi inutili od evitabili, sopratutto quando ciò potrebbe comportare gravi conseguenze per sé o per gli altri.

La prevenzione dei rischi è un’attività istituzionale del Servizio Meteomont ed in tale contesto si inseriscono i seguenti consigli rivolti a tutti gli appassionati di montagna ed in particolare ai praticanti:

conosci te stesso: l’attività escursionistica che si intende intraprendere deve essere sempre commisurata, con un certo margine, alle proprie capacità tecniche e psicofisiche nonché all’esperienza posseduta;

informati: prima di intraprendere qualunque attività informati sulle condizioni meteorologiche e nivologiche, in atto e previste: strumento fondamentale dell'informazione è il bollettino meteonivologico;

preparati: un adeguato equipaggiamento consente di ridurre notevolmente i pericoli insiti nella pratica escursionistica. Per il fuori pista si raccomanda ARTVA, PALA e SONDA sempre al seguito;

valuta: i seguenti fattori ambientali possono incrementare il grado di pericolo valanghe:

il vento e le temperature;

le precipitazioni nevose;

la pendenza del terreno (tra i 27° e i 45°);

l’esposizione dei versanti;