Escursione sul Monte Amaro con l’associazione Ethnobrain

Avezzano. Il Monte Amaro di Opi è l’essenza del Parco Nazionale d’Abruzzo: boschi incontaminati, torrenti montani, flora e fauna uniche al mondo. Dalla sua cresta si gode di un superbo panorama che spazia dalla selvaggia Val Fondillo alla Camosciara, dal Monte Marsicano ai crinali della Serra delle Gravare.

L’escursione organizzata dall’associazione marsicana Ethnobrain attraverserà questi luoghi con un percorso breve ma impegnativo. L’elevata probabilità di incontrare il Camoscio d’Abruzzo e i colori dell’autunno lo rendono un appuntamento irrinunciabile.

Il programma della giornata prevede:

Ore 7.00 ritrovo presso il Caffè Cavour, in piazza Cavour ad Avezzano.

Ore 7:20 partenza in auto verso il luogo di inizio escursione

Ore 8.45 partenza escursione.

Rientro previsto per le 17.00

Il percorso sarà di difficoltà EE, con un dislivello totale di 850 m e una durata prevista di circa 6 ore.

L’equipaggiamento obbligatorio da portare è composto da:

Scarponi da trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento, pile, mantellina anti pioggia, guanti, cappello, occhiali da sole, crema solare, borraccia. Pranzo al sacco.

Per partecipare all’escursione è necessario firmare un’autocertificazione con la quale il socio certifica di non avere nessuno dei sintomi riconducibili al Covid-19, il modulo sarà disponibile la stessa mattina dell’evento.

Non sarà possibile sostare in gruppo fuori o dentro al locale d’incontro, si richiederà il rispetto delle distanze e l’uso della mascherina.

Il punto di partenza dell’escursione verrà raggiunto in auto rinunciando, però, all’ottimizzazione del numero di auto per rispettare le ultime disposizioni in merito consultabili al link http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?fbclid=IwAR1D_NUzmr_6JNFONxAYFtK2FNxummJqPl8WGwVIUdGKJh_ToJ9gJ3l6RrQ

Durante l’escursione sarà obbligatorio mantenere la distanza di almeno 2 metri tra i partecipanti.

Per info: [email protected]

L’associazione si riserva il diritto di cambiare o rinviare l’evento in caso di condizioni sfavorevoli.