Escursione in bici nel Fucino alla scoperta dei luoghi della bonifica, ecco tutte le info

Avezzano. Passione due ruote tra le vie verdi marsicane. Il Gruppo di Comitato Mobilità Sostenibile Marsicana Onlus scrive in una nota facebook: “In occasione delle Settimana nazionale della Bonifica 14-22 Maggio 2022, Fiab Avezzano sezione di Fiab Bicincontriamoci Sulmona, organizza per il 22 maggio 2022 un escursione in bici sui luoghi della Bonifica della Piana del Fucino in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Ovest. Il punto di ritrovo dell’escursione è Piazza Matteotti di fronte la Stazione Ferroviaria di Avezzano”.

“La partenza”, prosegue la nota, “è prevista per le 09:30 percorreremo la pista ciclabile fino a Piazza Torlonia e, poi da lì procederemo su strada fino al complesso museale dell’Aia dei musei. Visiteremo i vari locali del museo che, custodisce la storia del prosciugamento del Lago del Fucino. La visita durerà all’incirca un ora. Si prosegue in direzione di Borgo Incile, sede dell’emissario, dove l’acqua del Lago del Fucino è stata convogliata attraverso una galleria (Cunicoli di Claudio) verso il Fiume Liri”.

Inoltre, “Ci sarà la possibilità di visitare la struttura fino al fondo della Galleria, dove verrà interrotto il flusso dell’acqua. I visitatori saranno accompagnati dalle guide del Consorzio di Bonifica alla scoperta della struttura. Terminata la visita, chi vuole può consumare il pranzo al sacco. L’emissario rimarrà aperto fino alle 18:00 per chi vuole trattenersi. L’escursione in bici è aperta a tutti, essendo il percorso breve è consigliata anche a famiglie con bambini. Si raccomanda l’uso del casco e il rispetto del codice della strada. Il costo è di 5 € per la copertura assicurativa ( 2€ per i soci Fiab). Si raccomanda l’uso del casco e il controllo preventivo della bici ( freni, gomme, ecc )”.