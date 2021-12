Escrementi di cane a pochi metri dalla scuola e dalla sede della polizia, la denuncia di un genitore

Avezzano. Escrementi di un cane abbandonati a pochi metri dalla scuola elementare. È quanto ha voluto denunciare al nostro giornale un genitore che porta tutte le mattine il figlio a scuola. Il cancello si trova a pochi metri dalla sede della polizia locale.

“Oggi”, ci racconta, “prelevando mia figlia da scuola, ho assistito a una scena che non può passare inosservata. In via Mario Celio 12, a pochi metri dalla scuola elementare Don Bosco e dalla sede della polizia locale, c’è un vialetto pieno di quelli che sembrano escrementi di un cane abbandonato da chissà quanti giorni, chiuso dentro un cancello (in piena vista stradale) ed evidentemente senza forma di accudimento alcuno”.

Le foto, scattate questa mattina, hanno l’obiettivo di sensibilizzare e denunciare l’accaduto, nella speranza che si intervenga subito sia per il benessere dell’animale sia per le persone che frequentano il posto. Una segnalazione che vuole rimarcare “l’indignazione di chi in quella strada ci passa tutti i giorni ma nessuno ha mai detto nulla”.