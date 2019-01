Escono dall’incontro col Pd e vengono insultati, paura per due giovani di Luco: pensavo volessero uccidermi

Luco dei Marsi. Alessio Ergys Kanushaj ed Emanuele Marchi erano da poco usciti dall’iniziativa organizzata dal Pd all’Aquila (quella nella quale ha preso parte anche Maurizio Martina) che subito sono stati aggrediti verbalmente da un gruppo di persone incappucciate. I due giovani marsicani (provenienti da Luco Dei Marsi) raccontano che, dopo essersi allontanati dall’anfiteatro dell’Ance, sono stati seguiti da due auto.

“Erano in otto, ci seguivano lentamente” ha dichiarato Alessio Ergys Kanushaj, albanese di origine ma residente da tempo in Italia, poco fa ai nostri microfoni “ci hanno inveito contro al grido di “zecche di merda, comunisti maledetti, andate via” e da lì ho avuto paura che potessero aggredirmi anche fisicamente. Ho pensato a reagire in qualche maniera, ad esempio prendendo il telefono per filmarli, ma ho temuto il peggio. Pensavo potessero ammazzarmi. Se non ci fosse stato il mio amico credo che lo avrebbero fatto”.

Il giovane, che in questi minuti sta sporgendo denuncia per l’accaduto, ammette di essere provato e dispiaciuto dall’accaduto e che, in tutti questi anni in cui ha seguito – e segue tutt’ora – Stefania Pezzopane, una cosa del genere non gli era mai accaduta.