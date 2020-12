Finisce con l’auto nel torrente insieme ai suoi cani rimasti intrappolati: paura nel Fucino

Trasacco. È finita con l’auto in un corso d’acqua e per miracolo è riuscita a mettersi in salvo da sola. Fortunatamente anche i suoi cani alla fine sono stati recuperati, fondamentale l’arrivo dei vigili del fuoco.

È successo intorno alle 13, sulla strada che collega Trasacco e Collelongo. Presumibilmente per via dell’asfalto bagnato, a seguito delle forti piogge che si sono abbattutte sulla Marsica già da questa notte, la donna di Trasacco, alla guida della sua utilitaria, è finita in un corso d’acqua, stracolmo di acqua e fango.

L’anziana è riuscita a mettersi in salvo autonomamente. Sul posto è stato richiesto l’intervento dei carabinieri e dei pompieri, che sono riusciti a mettere in salvo anche i due cani della donna che erano rimasti nell’auto.

Per fortuna la vicenda non ha avuto risvolti drammatici. In questi giorni tutte le strade del Fucino sono pericolose per via delle forti piogge. E anche i canali sono gonfi di acqua, detriti e fango.