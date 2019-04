Esce di casa per andare a fare la spesa e non fa più ritorno, sparito nel nulla da 10 giorni 54enne marsicano

Avezzano. E’ uscito di casa dicendo che sarebbe andato a fare la spesa ma non ha più fatto ritorno. E’ mistero sulla scomparsa di un 54enne marsicano, Giuseppe De Blasis, di San Vincenzo Valle Roveto. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno già avviato delle ricerche ma per ora non c’è stato nessun indizio utile a capire che fine abbia fatto.

La scomparsa risale a venerdì 29 marzo, intorno alle 15. Sarebbe uscito dall’abitazione di una delle tre sorelle, quella che abita ad Avezzano, dove era passato per salutarla. Da quel momento non si sono più avute sue notizie. Alla donna aveva detto che sarebbe rientrato in serata ma così non è stato. Ha con sé i documenti e il cellulare, che però risulta spento da giorni.

Ma chi è Giuseppe De Blasis? Viene descritto come una persona molto buona e generosa, residente a San Vincenzo con il fratello Marco. Non è molto socievole ma con un po’ di confidenza diventa disponibile e generoso, quindi secondo la famiglia è facilmente circuibile.

L’ultimo avvistamento certo è quello delle 15 della sorella ad Avezzano. Più tardi sarebbe stato visto in paese, a San Vincenzo, con una busta di spesa, intorno alle 17, ma non ci sono certezze. Avrebbe affermato: “rientro presto”, ma ciò non è accaduto. Su questo punto però c’è confusione.

“Siamo molto preoccupati“, spiega la sorella Antonella, di Avezzano, “ha problemi di salute e segue una terapia perché ha dei problemi. Gira soprattutto in autostop perché non ha la macchina, oppure con i mezzi pubblici”. Ma da San Vincenzo non c’è il treno. Ci si chiede come possa essersi allontanato senza che nessuno lo abbia aiutato. E soprattutto come mai non c’è certezza dell’avvistamento a San Vincenzo dove era con una busta della spesa.