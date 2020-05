Esce di casa dopo una lite con il padre, 42enne trovato in montagna in stato confusionale

Scurcola Marsicana. Esce di casa dopo una lite con il padre ma la famiglia perde le sue tracce, 42enne ritrovato dai carabinieri in stato confusionale.

Sono state ore di preoccupazione per una famiglia di Cappelle dei Marsi che nel week end ha denunciato la scomparsa del figlio di 42 anni. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da NewsBlack, l’uomo si sarebbe allontanato di casa dopo una discussione con il padre. Ad allertare i militari della locale stazione sono stati i genitori dell’uomo quando non lo hanno visto rincasare.

Una volta attivato il protocollo per la scomparsa delle persone, tutte le forze dell’ordine si sono attivate per cercarlo. Sul posto, insieme al comandante della stazione, il luogotenente Corrado Venditti, anche il maggiore Silvia Gobbini, comandante della compagnia di Tagliacozzo, che ha coordinato le attività. Per cercare il 42enne di Cappelle si è alzato anche un elicottero, grazie al quale si è riusciti ad individuare l’auto lasciata nei pressi di una vicina montagna.

I militari si sono mossi sulle indicazioni dei familiari che hanno indicato alle forze dell’ordine i sentieri dove abitualmente loro figlio andava per svagarsi. Tanto che in casa mancava il bastone che usava per fare trekking.

L’uomo è stato trovato in evidente stato confusionale ed è stato subito tranquillizzato dalle forze dell’ordine del territorio. Accompagnato con un’ambulanza del 118 in ospedale, il 42enne ha rifiutato le cure e quindi è stato necessario procedere con un trattamento sanitario obbligatorio per cui è stato predisposto il trasferimento all’ospedale dell’Aquila.