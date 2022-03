Esce di casa con l’auto e si cappotta, paura per un anziano di Capistrello (foto)

Capistrello. Pauroso incidente questa mattina alle porte di Capistrello. Un anziano era uscito con la sua auto quando, per cause ancora da accertare, si è cappottato lungo la strada che porta al cimitero locale.

Non risultano coinvolte altre vetture ed altre persone nell’incidente e, per il momento, l’uomo non è in pericolo di vita.

Sul posto, sono intervenuti prontamente i carabinieri della Stazione di Capistrello, che fa parte della Compagnia di Tagliacozzo, all’ordine del comandante Michele Valentino Chiara, insieme ai vigili del fuoco e a un’ambulanza del 118 che ha soccorso l’anziano.