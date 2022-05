Esce dalla fabbrica e si perdono le sue tracce, ore di apprensione nella Marsica per la scomparsa di un 49enne

enne

Avezzano. Sono ore di angoscia nella Marsica per la scomparsa di Marco Nolletti, 49enne, originario di Celano ma residente ad Avezzano. La famiglia non ha più sue notizie da ieri. Nolletti non è tornato a casa dopo il turno alla Kromoss, l’azienda in cui lavorava, che si trova sulla Tiburtina, tra Aielli e Celano.

La sua auto è una Mercedes classe A, vecchio tipo, di colore rosso bordeaux, targata CC375PR. Non si sa se si sia trattato o meno di un allontanamento volontario. Queste sono tutte informazioni che amici di famiglia hanno lasciato sui social per lanciare un appello affinché chiunque abbia sue notizie contatti le forze dell’ordine.