Al docente marsicano Ernesto Di Renzo il premio Doc Italy distintosi per aver difeso il made in Italy

Avezzano. Gran successo per l’avezzanese Ernesto Di Renzo alla settima edizione del premio Internazionale Doc Italy assegnato dall’ANDI al Palazzo Rospigliosi a Roma.

Domenica 18 dicembre, nel suggestivo e coinvolgente Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi a Roma, a undici personaggi di vari settori, professionalità e imprenditorialità distintisi per aver difeso e fatto affermare sempre più i valori del made in Italy, è stato assegnato il Premio Doc Italy Internazionale – Viaggio attraverso l’Eccellenza che l’ANDI (Associazione Nazionale Doc Italy) promuove da sette anni nel mese di dicembre.

In particolare, a Ernesto Di Resto, è stato assegnato l’importante riconoscimento per “Aver approfondito, in maniera scrupolosa, e divulgato i suoi studi sull’antropologia dell’alimentazione e, in generale, sulla cultura alimentare e aver costantemente motivato i suoi studenti, accendendo in loro la scintilla della curiosità e della voglia di sapere, guidandoli in maniera egregia attraverso le branche della conoscenza, ma anche come driver strategico per la valorizzazione dei territori e del Made in Italy”.

Assieme al Ernesto Di Renzo sono stati premiati Luigi De Ficchy, magistrato di punta nella lotta alla criminalità organizzata, lo stilista Guglielmo Mariotto , l’attore Franco Oppini e il re delle cravatte Maurizio Talarico.