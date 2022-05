Avezzano. Ernani Ornello è il nuovo presidente del consiglio di gestione del Cam. Dottore commercialista, già membro del consiglio di sorveglianza, in qualità di revisore, è stato nominato nei giorni scorsi alla guida del Consorzio acquedottistico marsicano.

Ad affiancarlo all’interno del consiglio di gestione ci sarà anche l’avvocato Walter Bonaldi in qualità di membro tecnico. Cambio di guardia, quindi, all’interno del consiglio di gestione dove Ornello e Bonaldi hanno preso il posto di Leo Corsini, già dirigente del Cam tornato ora al suo incarico, e dell’amministrativista campana Angelita Caruocciolo.

Alla sorveglianza, invece, restano il presidente Alfredo Chiantini, che ricopre anche il ruolo di consigliere nel Comune di Avezzano, e Sabrina Lucci (componente). Il posto precedentemente occupato da Ornello dovrà essere rimpiazzato nelle prossime settimane

“Ringrazio il presidente Chiantini e il membro del consiglio di sorveglianza Lucci per la fiducia dopo un anno di lavoro insieme nel consiglio di sorveglianza”, ha spiegato il neo presidente Ornello, “il consiglio di gestione appena nominato dovrà affrontare molteplici sfide, dal completamento dell’attività di risanamento del Consorzio già avviata e del rispetto degli impegni concordatari, all’esecuzione del piano di investimenti finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il quale sarà costituita un “task force” in grado di impegnare le somme destinate all’individuazione e al ripristino delle perdite della rete.

È fondamentale per noi affrontare questa sfida dopo l’esperienza di gestione di Corsini, punto di riferimento tecnico del Cam per il passato e per il futuro, che ringraziamo insieme all’avvocato Caruocciolo, per il lavoro svolto”.