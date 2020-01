Erica e i nostri ragazzi non saranno mai dimenticati. Trasacco si illumina in ricordo dei giovani scomparsi (Video)

Trasacco. Tutti insieme per le strade di Trasacco in ricordo di Erica e dei giovani che hanno lasciato le loro famiglie troppo presto. Una fiaccolata ricca di commozione ed emozione si è tenuta nel tardo pomeriggio nel cuore del centro fucense in ricordo di Erica Nazzicone ma anche di Rebecca, Vito, Giuseppe, Ivan e degli altri giovanissimi che, sfortunatamente, sono stati strappati dall’amore delle braccia di parenti ed amici. L’appuntamento è stato dato a tutti alle 18 davanti alla pasticceria “Dolci tentazioni” in cui la 26enne scomparsa la scorsa settimana a seguito di un malore lavorava. Da lì il corteo illuminato dalle fiaccole ha attraversato il paese percorrendo le strade tradizionalmente utilizzate per le processioni religiose.

Candele accese, foto dei giovani deceduti in prima fila e da sottofondo canzoni – “Gli angeli” di Vasco Rossi, e altre canzoni di Alessandro Amoroso, Negramaro e The Giornalisti – che parenti e amici hanno dedicato loro, il tutto incorniciato dall’emozione dei partecipanti. Il corteo, al quale hanno preso parte circa 200 persone, è poi arrivato all’Aia dove sono stati lanciati dei palloncini bianchi con uno grande a forma di cuore rosso. In piazza San Cesidio, invece, è stata fatta volare verso il cielo una lanterna mentre occhi e cuori dei partecipanti la guardavano come a volersi avvicinare ai loro cari perduti.

Ultimo saluto nella chiesa dei Santi Cesidio e Rufino con la preghiera di don Francesco Grassi. “I vostri cari non saranno mai dimenticati”, ha spiegato il sacerdote, “fin quando vivranno nella vostra memoria. Il vostro ricordo deve essere infinito, così come la musica dell’amore che vi legherà per sempre a loro”.