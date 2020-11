Er core de Roma che incontra l’Abruzzo forte e gentile: Gigi Proietti e il terremoto di Avezzano

Avezzano. Gigi Proietti è uscito di scena. Giù il sipario, per l’ultima volta, la più triste, quella dell’epilogo. Per un tragico scherzo del destino se n’è andato nello stesso giorno in cui è venuto al mondo, quello del suo compleanno, l’ottantesimo, nel caso specifico. Quello che doveva essere un giorno di festa ha mutato improvvisamente volto per trasformarsi in un momento di lutto. Uno dei tanti, purtroppo, che in questo periodo così controverso della nostra esistenza stiamo vivendo. Una mandrakata che ci ha colti ulteriormente impreparati ma che – Gigi, ce lo perdonerai – stavolta non ci ha fatto ridere.

“Benvenuti a teatro, dove tutto è finto e niente è falso”, ripeteva. Una perdita enorme. Un vuoto incolmabile. Perché la vita è un grande palcoscenico dove ognuno di noi recita, indossa una maschera e, se vuole, può diventare chiunque desideri essere. Ci ha intrattenuto, ci ha fatto sorridere e ci ha emozionati. Come quando ricordò il tragico terremoto di Avezzano, quello del 1915, che ha cambiato per sempre il volto e la storia del capoluogo marsicano.