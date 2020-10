“Epidemie e antichi rimedi”, la mostra all’Archivio di Stato di Avezzano

Avezzano. “Epidemie e antichi rimedi nelle carte d’archivio” è il titolo della mostra documentaria curata dalla sezione di Archivio di Stato di Avezzano in occasione della manifestazione nazionale, promossa dal ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, denominata “Domenica di carta” che, domenica 11 ottobre 2020, prevede un’apertura straordinaria degli Archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali per valorizzare l’immensa ricchezza del patrimonio storico archivistico e librario di questi luoghi della cultura.

“La mostra” si legge in una nota “tratta i morbi, le pestilenze, l’epidemie che hanno colpito la Marsica negli ultimi tre secoli e delle misure e rimedi adottati per contrastarli, quindi saranno esposti documenti riguardanti epidemie, misure di contenimento e prevenzione, rimedi e cure insieme a curiosità varie. Una sezione è dedicata anche alle epizoozie, per la capacità dei virus di origine animale di trasmettersi all’uomo. In particolare si esporranno: decreti, circolari, lettere contenenti le diverse misure di contrasto alle epidemie che hanno interessato la Marsica nel corso degli ultimi tre secoli”.

“Abbiamo, così, “contumacie” (quarantene), “bollette sanitarie” (passaporti, certificazioni sanitarie), blocco dei porti e delle frontiere, “zone rosse” ante litteram, chiusura delle scuole, disinfezioni, sostegno al lavoro e alla occupazione, tutte sorprendentemente analoghe a quelle adottate per il Covid-19. Sarà possibile visitare la mostra presso questa sezione di Archivio di Stato – Palazzo Torlonia Sala del Principe, domenica 11 ottobre 2020 dalle 9.00 alle 13.00, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza per la tutela della salute dei visitatori e del personale. Ingresso libero”.