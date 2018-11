Entusiasmo e partecipazione per il workshop Fare Impresa Insieme organizzato dal Comune di Avezzano

Avezzano. In una sala Picchi dell’ A.R.S.S.A gremita come non si vedeva da tempo, si è tenuto questa mattina il workshop “Fare impresa insieme… ad Avezzano con Invitalia”, organizzato dal Comune di Avezzano in collaborazione con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa e Confindustria di L’Aquila Abruzzo Interno.

I lavori si sono aperti con il saluto introduttivo del sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, e del presidente di Confindustria L’Aquila, Marco Fracassi. Appena dopo, moderati da Armando Floris, gli esperti di Invitalia hanno illustrato in sintesi il funzionamento dei quattro principali incentivi dedicati a chi “vuole mettersi in proprio” e intraprendere un’impresa economica:

“Smart & Start Italia”, che sostiene la nascita di imprese innovative su tutto il territorio nazionale, “Nuove imprese a tasso zero”, rivolti in particolare ai giovani e alle donne che vogliono diventare imprenditori, “SelfiEmployment”, per finanziare con prestiti a tassi zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali e “Resto al Sud”, riferito al momento agli under 36 – ma è stata annunciata una modifica legislativa che consentirà di accedere a tale misura fino agli under 46 – che volessero avviare un’azienda nelle otto regioni del Meridione.

Molto interessante è stato l’intervento di una testimonial d’eccezione, Caterina Casale, la giovane imprenditrice di origini bolognesi che, grazie al supporto di Invitalia, ha aperto la sua impresa a L’Aquila e ora si appresta a commercializzare il suo innovativo prodotto: magliette che, grazie a particolari sensori, renderanno possibile monitorare le condizioni fisiche di chi le indossa.

A trarre le conclusioni, ma anche a offrire preziosi spunti di riflessione, l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, che si è complimentato con il sindaco De Angelis per essersi fatto promotore dell’incontro, dimostrando “una sensibilità non comune tra gli amministratori alla promozione della cultura d’impresa”. “Un tempo – ha detto Arcuri – si presentavano domande di finanziamento solo quando si veniva a conoscenza dell’esistenza di fondi dedicati.

Adesso il nostro approccio è diametralmente opposto: si concedono supporto e sostegno solo alle iniziative meritevoli, che si propongono ancor prima di nascere”. Un cambio di mentalità finalizzato a concentrare più proficuamente le risorse ed evitare, come accadeva in passato, che le attività aprissero profittando di finanziamenti estemporanei ma chiudessero spesso frettolosamente e senza neanche restituire il credito ricevuto.

L’AD di Invitalia, a tal proposito, ha sottolineato come altri paesi, tra cui l’Irlanda, abbiano fatto tesoro delle provvidenze europee 2014-2020, mentre ad oggi, invece, l’Italia e il meridione fatichino a spendere quanto loro assegnato, trovandosi nella condizione di dover restituire a volte ingenti somme all’Europa senza metterle a frutto.

Da qui l’esigenza di promuovere sui territori iniziative di promozione, stabilendo un rapporto diretto e privilegiato con imprenditori e aspiranti tali, senza altri filtri se non attraverso enti accreditati da Invitalia stessa, a costo zero per chi vuole proporre idee senza disporre di fondi propri o “rischiare” già prima di avviare l’attività. Una consulenza, quella offerta da Invitalia, che consente di impedire tante false partenze e che, una volta che la proposta viene accolta, consente al neo imprenditore di essere subito competitivo sul mercato.

“Fare impresa” è poi entrata nel vivo nel primo pomeriggio con gli incontri/confronti One to One tra gli esperti di Invitalia e i circa trenta, tra imprenditori e giovani interessati ad approfondire le misure in oggetto, che hanno animato approfondimenti personalizzati con la dottoressa Paola Moraro, tecnico Invitalia originaria di Avezzano, relativamente alla misura SelfiEmployment , il dottor Massimo Calzoni per SmarteStartItalia e Nuove Imprese a tasso zero , e la dottoressa Grazia Precetti per RestoalSud .

“Ho registrato grande interesse e tanta partecipazione, – ha commentato il sindaco De Angelis a margine degli incontri, manifestando la propria soddisfazione per l’entusiasmo con cui questa iniziativa è stata accolta – a conferma che intraprendere un’impresa è difficile ma possibile, specialmente quando si ha il supporto concreto di strutture serie e p rofessionali come Invitalia, che danno la giusta importanza all’ascolto dei territori.